Mardin\'de Firari Hükümlü Yakalandı

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Mardin'de hakkında 31 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektiflerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 'yağma, gasp ve çok sayıda hırsızlık' suçundan 31 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.K. gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN