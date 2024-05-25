Mardin'de geri dönüşüm fabrikasında yangın paniği - Son Dakika
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Mardin'de geri dönüşüm fabrikasında yangın paniği

Mardin\'de geri dönüşüm fabrikasında yangın paniği

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm lastik fabrikasında çıkan yangında yüzlerce lastik alevlere teslim oldu. Yangın, Nusaybin sanayi bölgesinde meydana geldi ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

25.05.2024 21:37
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Mardin'de geri dönüşüm fabrikasında yangın paniği

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan yangında geri dönüşüm lastik fabrikasının bahçesinde bulunan yüzlerce lastik alevlere teslim oldu.

Yangın, bugün 10: 30 sıralarında Nusaybin sanayi bölgesinde bulunan lastik geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın ile ilgili soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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