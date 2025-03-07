Mardin\'de Hırsızlık Girişimi Güvenlik Kamerasında

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Mardin'in Derik ilçesinde 2 şüphelinin, park halindeki minibüsü iterek çalmaya kalkıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün sabah saatlerinde ilçenin Cevizpınar Mahallesi'nde park halindeki bir minibüsü çalıştırmak için uzun süre uğraşan iki kişi, aracı çalıştıramayınca çevreyi gözlemleyip minibüsü iterek çalmaya çalıştı. Bu esnada hareket eden minibüs, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Çalma girişimleri başarısız olan şaşkın hırsızlar, minibüsü bırakarak olay yerinden kaçtı.

Olay anı, güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - MARDİN