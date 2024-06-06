Mardin'de İki Aile Arasında Karayolu Kavgası

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki ailenin fertleri karayolunu kapatıp birbirine girdi.

Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı'nda iki aile arasında arazide bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Arazide kavga eden iki ailenin fertleri çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. Daha sonra araziden ayrılan aileler, Mazıdağı- Derik karayolunu kapatıp kavgaya devam etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Olayın yaşandığı karayolunun kenarında bulunan ekili arazide yangın çıktı. Olay yerinde bulunan vatandaş, itfaiye ekipleri ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. - MARDİN