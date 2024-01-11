Mardin\'de İnşaat İşçisi Elektrik Akımına Kapılarak Ağır Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatta çalışan 20 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, ilçe merkezindeki Ersoylu Mahallesi'nde yaşandı. Bir inşaatta demir ustası olarak çalışan Özgür A. (20), üst kata malzeme taşıdığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, yapılan müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorların buradaki müdahalesi sonrası hayati tehlikesi bulunan işçi, ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN