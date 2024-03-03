Mardin'in Artuklu ilçesinde istinat duvarının yıkılması sonucu 2 işçi hafif yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Artuklu Üniversitesi kampüsü içinde inşaatı devam eden Şehir Hastanesi'nin istinat duvarı çalışma esnasında iş makinasının çarpması sonucu yıkıldı. Yıkım esnasında duvardan düşen Mehmet Ç. ve Ferhat Y. hafif yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de istinat duvarı çöktü, 2 işçi yaralandı - Son Dakika
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda lastikleri patlayan bir tır, bariyerlere çarparak su kanalına düştü. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Amasya'da Cemal Karakaya yönetimindeki bir tır, yağışlı yolda kontrolden çıkarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada tırın dorsesinde bulunan plastik ham maddesi dolu çuvallar yola savruldu. Sürücü ve yanındaki kişi yaralanmadan kurtarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve trafik tek şeritten sağlanıyor.
Uşak'ın Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 4 şüpheli ise polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Adana merkezli 20 ilde yapılan 'Sibergöz-23' operasyonunda dolandırıcılık yaparak 30 milyar TL kazandığı öne sürülen 146 şüpheliden 74'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda silahlar, kripto varlık madenciliği cihazları, milyonlarca lira değerinde altın ve döviz ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarında ise 30 milyar TL hacminde işlem yapıldığı belirlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?