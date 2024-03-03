Mardin\'de istinat duvarı çöktü, 2 işçi yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde istinat duvarının yıkılması sonucu 2 işçi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Artuklu Üniversitesi kampüsü içinde inşaatı devam eden Şehir Hastanesi'nin istinat duvarı çalışma esnasında iş makinasının çarpması sonucu yıkıldı. Yıkım esnasında duvardan düşen Mehmet Ç. ve Ferhat Y. hafif yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN