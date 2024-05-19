Mardin'de kadın cinayeti: Eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de kadın cinayeti: Eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti. Gölcük Mahallesi'nde yaşanan olayda, yabancı uyruklu Medıa Almahmoud (28) sabah saatlerinde eşi A.A. tarafından bıçaklandı. Sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı ancak Almahmoud hayatını kaybetmişti. Şüpheli kısa sürede polis tarafından yakalandı ve emniyet işlemleri devam ediyor.

19.05.2024 22:58
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Mardin'de kadın cinayeti: Eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Gölcük Mahallesi'nde yabancı uyruklu Medıa Almahmoud (28), sabah 03.00 sularında eşi A.A. tarafından 10 yerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Almahmoud'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyet işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de kadın cinayeti: Eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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