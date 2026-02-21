Mardin'de Kadın Kaçırma Olayı: 3 Şüpheli Yakalandı

Mardin'in Derik ilçesinde 22 yaşındaki kadını evinin önünden zorla araca bindirerek kaçıran 7 şüpheliden 3'ü yakalandı, 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Derik ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde E.Ö. (22), akrabaları olan 7 kişi tarafından evinin önünde zorla araca bindirilerek götürüldü. Ailenin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine başlatılan çalışma kapsamında 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı. Şüphelilerden U.Ö, çıkarıldığı mahkemece "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MARDİN