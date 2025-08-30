Mardin'de Kaybolan Aile İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
Mardin'de Kaybolan Aile İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Mardin\'de Kaybolan Aile İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
30.08.2025 22:15
Nusaybin'den Midyat'a giden Güngör ailesinden 4 gündür haber alınamıyor, arama sürüyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinden Midyat'a gitmek üzere yola çıkan 3 kişilik aileden 4 gündür haber alınamıyor.

AİLEDEN 4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

İddiaya göre, 4 gün önce Nusaybin ilçesinden Midyat'a gitmek üzere yola çıkan İsmail Güngör, Emine Güngör ve Hüseyin Güngör'ün aile üyeleriyle son iletişiminin ardından kendilerinden bir daha haber alınamadı. Aile fertleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Güngör ailesinin kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

