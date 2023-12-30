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Mardin'de kaybolan kızını isteyen anne, Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesine katıldı - Son Dakika
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Mardin'de kaybolan kızını isteyen anne, Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesine katıldı

Mardin'de 9 yıl önce kaybolan kızını arayan bir anne, Diyarbakır annelerinin HDP önünde başlattığı oturma eylemine katıldı. Menci Seyhan isimli anne, kızı Pınar'ın bulunması için eyleme destek verdi ve kızının teslim olması çağrısında bulundu. Seyhan, kızını bulana kadar eyleme devam edeceğini belirtti.

Mardin\'de kaybolan kızını isteyen anne, Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesine katıldı
30.12.2023 - 16:48,
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Mardin'de, 9 yıl önce 12 yaşındayken kaybolan kızını isteyen anne, Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesine katıldı.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi bin 580'inci gününde sürerken, bir annenin daha katılmasıyla sayı 372 oldu.

2016 yılında Mardin'den kaçırılan kızı Pınar için HDP önüne gelerek oturma eylemine dahil olan Menci Seyhan, gazetecilere Kürtçe açıklamada bulunarak, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Çocuğunu alana kadar eyleme devam edeceğini söyleyen Seyhan, "Mardin'den buraya kızım için geldim. Kızımın gelmesini istiyorum. 9 yıldır kızım kayıp ve 12 yaşındayken gitti. Kızımın bulunmasını istiyorum. Bana kızımı versinler. Allah, hepinizden razı olsun, kızımın bulunmasını istiyorum ve onun için buradayım" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de kaybolan kızını isteyen anne, Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesine katıldı - Son Dakika


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