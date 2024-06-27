Mardin'de kaza: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de kaza: 3 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

27.06.2024 10:23
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Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Diyarbakır Yolu mevkiinde plakası belirlemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de kaza: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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