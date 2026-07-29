Mardin\'de Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı

Mardin'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kabala Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.