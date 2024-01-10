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Mardin'de kontrolden çıkan tır, üç araç ve bir iş yerine zarar verdi: 2 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de kontrolden çıkan tır, üç araç ve bir iş yerine zarar verdi: 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak'a gitmekte olan tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak üç araç ve bir iş yerine zarar verdi. Kazada, 2 kişi yaralandı. İpekyolu güzergahı Midyat Kavşağı'nda meydana gelen kazada, tır önce bir otomobile ve minibüse çarptı, ardından bir dükkanda zarar meydana geldi. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin\'de kontrolden çıkan tır, üç araç ve bir iş yerine zarar verdi: 2 yaralı
10.01.2024 - 23:21,  Güncelleme: 23:22
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Mardin'de kontrolden çıkan tır, üç araç ve bir iş yerine zarar verdi: 2 yaralı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak'a gitmekte olan tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak üç araç ve bir iş yerine zarar verdi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin İpekyolu güzergahı Midyat Kavşağı'nda 33 DDP plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 34 CTR 193 ile 33 DLM 20 plakalı otomobile ve plakası öğrenilmeyen minibüse çarptı. Kazada araçların yanı sıra bir dükkanda zarar gördü.

Minibüste yaralanan iki kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardandan Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Görgü tanıklarından İdris Oğuz, Irak'a gitmekte olan tırın trafik ışıklarında durmayarak girdiği mahalle arasında üç araç ve bir dükkana zarar verdiğini söyledi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de kontrolden çıkan tır, üç araç ve bir iş yerine zarar verdi: 2 yaralı - Son Dakika


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