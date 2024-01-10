Mardin'de kontrolden çıkan tır, üç araç ve bir iş yerine zarar verdi: 2 yaralı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak'a gitmekte olan tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak üç araç ve bir iş yerine zarar verdi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin İpekyolu güzergahı Midyat Kavşağı'nda 33 DDP plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 34 CTR 193 ile 33 DLM 20 plakalı otomobile ve plakası öğrenilmeyen minibüse çarptı. Kazada araçların yanı sıra bir dükkanda zarar gördü.

Minibüste yaralanan iki kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardandan Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Görgü tanıklarından İdris Oğuz, Irak'a gitmekte olan tırın trafik ışıklarında durmayarak girdiği mahalle arasında üç araç ve bir dükkana zarar verdiğini söyledi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.