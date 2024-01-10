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Mardin'de kuyumcuya silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de kuyumcuya silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan bir kuyumcuya maskeli kişiler tarafından yapılan silahlı saldırı sonucunda bir kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve saldırganlar kaçarken iş yeri sahibi onları takip etmeye çalıştı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başladı.

Mardin\'de kuyumcuya silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
10.01.2024 - 14:34,  Güncelleme: 14:39
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kuyumcu, maskeli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Şanlıurfa Caddesi'nde kuyumculuk yapan S.A., iş yerine gelen maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahla ayağından yaralanan S.A., 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, lüks otomobille gelen şüphelilerin kuyumcuya maskeli olarak girdikleri, iş yeri sahibini ayağından yaraladıktan sonra otomobile binip uzaklaşmaya çalışıyor.

Görüntülerin devamında, yaralanan iş yeri sahibinin kaçan saldırganların peşinden koşarak maskelerini çıkarmaya çalıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyor.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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