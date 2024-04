Mardin\'de Mart Ayında 127 Operasyon Düzenlendi

3.Sayfa

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "Mart ayında Mardin'de bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 127 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklanmıştır" dedi.

Mardin Valisi Akkoyun, Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Asayiş ve güvenlik verilerini gözden geçirerek, suç oranlarını azaltmayı ve huzur ortamını sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini açıklayan Vali Akkoyun, Mardin'i vatanın en huzurlu şehirlerinden biri yapmakta kararlı olduklarını vurguladı. Bu amaçla can ve mal güvenliğini tehdit eden her türlü suç ve suç örgütü ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini, milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelenin sürdüğünü belirten Vali Akkoyun, il genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında 5 uzun namlulu silah, 11 ruhsatsız av tüfeği, 101 ruhsatsız tabanca ve 2 bin 350 muhtelif mühimmatın ele geçirildiğini söyledi. Suriye sınır hattında yer alan Mardin'e yasadışı yollarla geçmeye çalışan kişilere yönelik gerekli çalışmaların yapıldığını ve bu kapsamda mart ayı içerisinde Suriye'den ülkeye yasadışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 108 kişinin hudut birlikleri tarafından hudut hattı ötesinde engellendiği bilgisini paylaşan Vali Akkoyun, "Narkotik suçlarla mücadele kapsamında da Mardin'de mart ayı içerisinde toplamda 77 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 19 kişiden 16'sı tutuklandı. Trafik denetimleri kapsamında mart ayında 652'si okul servis aracı olmak üzere toplam 90 bin 444 araç denetlendi. İlimizin huzuru ve güvenliği için devletimizin tüm kurumları ve her bir çalışanıyla verdiği mücadele kararlılıkla hız kesmeden devam ederken, kıymetli Mardinli hemşehrilerimizin verdikleri destekle daha da güçlenerek yol kat etmekteyiz" dedi.

"İlimizde teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine her alanda gerek dijital mecralarda, gerek toplumsal mecrada faaliyetlerine müsaade edilmemiş ve edilmeyecektir" diyen Vali Akkoyun, "Bundan sonraki süreçte de Mardin'in daha huzurlu, daha güvenli bir yer olabilmesi için gayretle çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Bu gayretli çalışma sırasında vatandaşlarımızdan öncelikle 112 ihbar hattını etkin bir şekilde kullanmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile ilgili birimlerin amirleri katıldı. - MARDİN