Mardin\'de minibüs kazası: 1 yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde minibüsün önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde 72 ABV 338 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN