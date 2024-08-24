Mardin\'de motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

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Mardin'de motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki minibüs ile motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN