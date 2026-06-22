Motosikletten düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Motosikletten düşen kadın ağır yaralandı

22.06.2026 16:40
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Nusaybin'de motosikletten düşen kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletten düşen kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat Yolu Caddesi Pazar Kavşağı'nda seyir halindeki motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan kadın, henüz belirlenemeyen nedenle yola düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Nusaybin, Mardin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletten düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika

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