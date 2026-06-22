Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletten düşen kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat Yolu Caddesi Pazar Kavşağı'nda seyir halindeki motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan kadın, henüz belirlenemeyen nedenle yola düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi. - MARDİN