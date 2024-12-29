Mardin'de Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri

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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin farklı noktalarında okul önlerinde ve çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "İl Emniyet Müdürlüğü olarak; çocuklarımızın, emniyet içinde okullarına gidişleri ve güven ortamında eğitimlerini sürdürmeleri için çalışıyoruz" denildi.

Ayrıca 20 günlük faaliyet rakamları da paylaşıldı. Açıklamada, "Mardin genelinde, 5-25 Aralık 2024 tarihleri arasında; 192 ekip ve 448 personelin katılımıyla okul çevreleri ve öğrenci servis araçları denetlendi. Trafik denetimlerinde; bin 468 araç ve sürücü kontrol edildi. Fazla yolcu taşıma, hız kurallarına uymama, emniyet kemeri kullanmama, yetki belgesiz taşımacılık yapma gibi kural ihlallerinde 79 araç sürücüsüne idari işlem yapıldı. Asayiş yönünden yapılan denetimlerde; 489 okul çevresi, 48 internet salonu, 46 oyun salonu, 106 kahvehane, 16 şans oyunu bayisi, 106 büfe, 144 park-bahçe, 101 metruk bina ve 3 bin 105 şahıs kontrol edildi. 2 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi" ifadeleri kullanıldı.

Çocukların güvenliği için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - MARDİN