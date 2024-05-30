3.Sayfa

Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

MARDİN - Mardin'in Ömerli ilçesinde geniş ormanlık alana yayılan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Hop Geçidinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetti sevk edildi. Geniş alana yayılan yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebini öğrenmek için inceleme başlatıldı.