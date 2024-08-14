Mardin\'de otobüs ile otomobil çarpıştı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Vali Ozan Caddesinde 47 AD 489 plakalı otobüs ile 35 AOP 305 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, çevredekilerin olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN