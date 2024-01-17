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Mardin'de otomobil şarampole uçtu: 1 çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de otomobil şarampole uçtu: 1 çocuk 4 kişi yaralandı

Mardin-Diyarbakır karayolu kırsal Yüce Mahallesi'nde kontrolü kaybeden bir otomobil, şarampole uçarak bir çocuk ve 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin\'de otomobil şarampole uçtu: 1 çocuk 4 kişi yaralandı
17.01.2024 - 17:00,
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Mardin'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Mardin- Diyarbakır karayolu kırsal Yüce Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza bölgesine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Ahmet G. (35), Recep K. (35), Emine K. (30) ve Osman K. (2) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de otomobil şarampole uçtu: 1 çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de otomobil şarampole uçtu: 1 çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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