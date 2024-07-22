Mardin'de otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde Türkmen Deresi mevkiinde 34 NY 9201 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN