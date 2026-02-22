Mardin\'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlar Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil ile kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada O.Ç. (34), L.Ç. (27), H.Ç. (9), E.C. (7) ve 5 aylık E.Ç. yaralandı. Yaralılar Midyat Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN