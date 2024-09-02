Mardin\'de otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Alayyurt Mahallesi'nde İ.Ç., idaresindeki 47 ADL 560 plakalı Peugeot 3008 otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Yarlılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Dargeçit Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
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