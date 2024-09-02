Mardin'de otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Mardin\'de otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 3'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

02.09.2024 23:01
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Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Alayyurt Mahallesi'nde İ.Ç., idaresindeki 47 ADL 560 plakalı Peugeot 3008 otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Yarlılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Dargeçit Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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