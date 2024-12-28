Mardin\'de Park Halindeki Araç Yangın Çıkardı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeki otomobil bir anda alev topuna dönerek büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 13 Mart Mahallesinde park halindeki 47 DT 474 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN