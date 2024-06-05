Mardin'de park halindeki kamyonet yangında kullanılamaz hale geldi

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Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeki kamyonet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mardin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde park halindeki 47 AG 181 plakalı Hyundai marka kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrendildi. - MARDİN