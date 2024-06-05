Mardin'de park halindeki kamyonet yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Mardin'de park halindeki kamyonet yangında kullanılamaz hale geldi

Mardin'in Artuklu ilçesinde, Mardin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde park halinde bulunan bir kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucunda kamyonet kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

05.06.2024 18:55
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Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeki kamyonet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mardin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde park halindeki 47 AG 181 plakalı Hyundai marka kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrendildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de park halindeki kamyonet yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de park halindeki kamyonet yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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