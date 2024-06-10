Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camii Minaresine Yıldırım Düştü - Son Dakika
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Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camii Minaresine Yıldırım Düştü

Mardin'in Artuklu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte Şakir Nuhoğlu Camii minaresine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu minarede büyük hasar meydana geldi ve beton parçaları yere döküldü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve güvenlik önlemi alındı. Cami sakinleri, hasardan üzüntü duyduklarını ve en kısa sürede onarımın yapılmasını umut ettiklerini belirtti.

10.06.2024 12:25
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Mardin'in Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camii minaresine yıldırım düştü.

Kentte gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağışla beraber çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, Artuklu ilçesi 15 Temmuz Parkı'nda bulunan Nuhoğlu Camii minaresine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte beton parçaları yere döküldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cami etrafına güvenlik şeridi çekti.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Aslan, camide meydana gelen hasarın büyük olduğunu söyledi. Yıllardır geldikleri caminin hasar almasına üzüldüklerini belirten Aslan, "Yaklaşık beş yıldır bu camiye geliyoruz. Dün akşam yaşanan aşırı yağış nedeniyle camimizin minaresine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu büyük hasar almıştır. Umarım en yakın zamanda onarımı gerçekleşir" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camii Minaresine Yıldırım Düştü - Son Dakika

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