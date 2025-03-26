Mardin'de Silahlı Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mardin'de yaşanan silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı, 7 kişinin de gözaltına alındığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre kız ve şantaj meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine sevk edilen yaralılardan Selman Baran hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yaşanan silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde silahla ateş edildiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.