Mardin'de Sopalı Kavga

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Mardin'de iki grup arasında sopalı kavga

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında sopalı kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde TOKİ Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, daha sonra sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada,tarafların araçlara sopalarla vurması sonucu büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin araya girmesi ile taraflar ayrıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.