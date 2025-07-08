Mardin\'de terör örgütü PKK\'nın katlettiği 9 kişi dualarla anıldı

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'nde 1987 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen 7'si çocuk 9 kişi, saldırının 37'nci yıl dönümünde kabirleri başında dualarla anıldı.

Yuvalı Mahallesi'nde 1987 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen 7'si çocuk 9 kişi, saldırının 38'nci yıl dönümünde kabirleri başında dualarla anıldı. Duygu dolu anların yaşandığı programda, şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Saldırıda 4 kardeşi, 2 ablası ve babaannesini kaybeden Harbiye Dağ, 1987 yılında akşam saat 20.00-21.00 sıralarında köylerine saldırı yapıldığı söyledi. Dört ağabey, iki ablası ve babaannesinin şehit edildiğini hatırlatan Dağ, "Devletimize teşekkür ederiz, acımızı bizimle paylaşıp yanımızda durdukları için. Terörün her türlüsünü lanetliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.

Saldırıda çocuklarını kaybeden anne Latife Dağ ise, "Akşam uyuyorduk, damda hücum ettiler. Çocukların hepsini öldürdüler, ben de can havliyle içeri kaçıp bir depoya saklandım. Eşyalarımızı, evimizi, hayvanlarımızı yaktılar. Allah benim ve çocuklarımın hakkını onlara bırakmasın" diye konuştu.

Saldırıda annesini kaybeden Muhammed Şerif Dağ ise, "Annem 70 yaşındaydı, çocukların arasında yatıyordu. Saldırganlar amcamın evinden girdiler, hayvanları öldürdüler, bu avluda ağaçlar vardı hepsini yaktılar. Akşam ile yatsı namazı arasında köyü bastılar ve herkesi taradılar" dedi.

Programa, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Şenocak, Emniyet Müdür Vekili Sema Abanoz, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Müftüsü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Kaya, anma boyunca şehit annesi Latife Dağ'ı yalnız bırakmayarak, "Bütün ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun. Allah sabırlar versin, tüm şehitlerimize rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. - MARDİN