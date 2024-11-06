Mardin'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı

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Mardin'de hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

06.11.2024 16:01
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Mardin'de otomobil takla attı: 3 ölü, 5 yaralı

MARDİN - Mardin'in Dargeçit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Dargeçit ilçesinde 34 CCT 509 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Fatma Enücük, Hacı Enücük, Veysel Enücük, Özge Enücük, Yusuf Zeyd Enücük yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden Halime Tan, Eyüp Tan ve Hatice Tan'ın cezaleri de hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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