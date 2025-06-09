Mardin'de kamyonet ile cip çarpıştı: 9 yaralı
MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde kamyonet ile cipin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Artuklu Üniversitesi mevkiinde 16 U 0335 plakalı cip ile plakası belirlenemeyen kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Trafik Kazası: 9 Yaralı - Son Dakika
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