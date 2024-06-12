Mardin'de Un Fabrikasında Çıkan Yangında Tonlarca Buğday Kül Oldu

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Mardin'de Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren un fabrikasında çıkan yangın sonucu tonlarca buğday kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Artuklu ilçesinde faaliyet gösteren un fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tonlarca buğday kül oldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN