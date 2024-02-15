Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mardin\'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mardin'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 550 gram skunk ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

15.02.2024 12:20
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Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kent merkezinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, 550 gram skunk ele geçirildi, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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