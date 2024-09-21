Mardin'de Vahşi Cinayet Çözüldü - Son Dakika
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Mardin'de Vahşi Cinayet Çözüldü

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Midyat'ta kaybolan İsmail Demir'in cesedi, 140 gün sonra Şırnak'ta bulundu; failler aracın yansımasından tespit edildi.

21.09.2024 01:11
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Mardin'de vahşi cinayetin failleri aracın yansımasından çözüldü

Mardin'den kayıp ilanı verilen şahsın cesedi Şırnak'ta bulundu

Kafası taşla ezilen, karnına taş bağlayıp kuyuya atılan şahsın cesedi 140 gün sonra bulundu

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde kaybolan şahsın cansız bedeni, 140 gün sonra Şırnak'ın İdil ilçesinde kafası taşla ezilerek karnına taş bağlanıp su kuyusuna atılmış vaziyette bulundu. Failler, cinayet büro ekipleri tarafından araç yansımasından çözüldü.

25 Nisan'da Midyat ilçesinde kaybolan İsmail Demir'in bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri projeli dosya kapsamında çalışma yürüttü. Ekip, 5 şüpheliyi 9 Eylül'de gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden Hamdullah Ö. ve Ömer D. (26), 12 Eylül'de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekip, cinayetin izini dedektif gibi sürerek failleri Midyat'ta sokağa girdikleri aracın başka bir araca yansımasıyla tespit etti. Aracın daha sonra İdil ilçesine doğru gittiğini belirledi. Öldürülen İsmail Demir'in başının önce taşla ezilip, daha sonra karnına taş bağlanıp kuyuya atıldığı itiraf edildi. Ceset, kaybolduktan 140 sonra bulundu. Cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği öne sürüldü.

Mardin\'de Vahşi Cinayet Çözüldü
Kaynak: İHA

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