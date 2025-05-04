Mardin\'de Yamaçtan Düşen Araçta Sürücü Yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde yamaçtan düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesinde 47 AU 381 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yamaçtan aşağı uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, kolluk kuvvetleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - MARDİN