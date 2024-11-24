Mardin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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Mardin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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Mardin ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklandı, çok sayıda cihaz ele geçirildi.

24.11.2024 11:05
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Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama

MARDİN - Mardin ve İstanbul'da yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 16 kişiden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Artuklu ilçesi ve İstanbul Küçükçekmece'de yasa dışı bahis suçuna yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen şahısların ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu tablet ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Mardin\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Kaynak: İHA

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