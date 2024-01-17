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Mardin'in Artuklu ilçesinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu - Son Dakika
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Mardin'in Artuklu ilçesinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Mardin'in Artuklu ilçesinde, Kırsal Yaylı Mahallesi'nde cami bahçesinde hareketsiz bir bebek bulundu. Sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mardin\'in Artuklu ilçesinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
17.01.2024 - 22:53,  Güncelleme: 22:54
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Mardin'in Artuklu ilçesinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Artuklu Kırsal Yaylı Mahallesi'nde sabah namazına giden vatandaşlar, cami bahçesinde bir bebek olduğunu fark etti. Bebeğin hareketsiz olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Erkek bebeğin cesedi yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yeni doğmuş bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Artuklu, Mardin, İnsan Hakları, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'in Artuklu ilçesinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu - Son Dakika


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