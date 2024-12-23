Mardin Valiliği, Midyat ilçesinde gerçekleştirilen yürüyüş sırasında polis memuruna hakaret eden Ö.D hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "22.12.2024 günü Midyat'ta DEM Parti Milletvekilinin de aralarında bulunduğu bir grubun yürüyüşü esnasında, Ö.D. isimli şahsın görevli Polis Memurlarımıza hakaret ve tehdit içeren ifadeleri üzerine, Ö.D. hakkında "Kamu Görevlisine Hakaret" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır" denildi. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Yürüyüşte Hakaret Soruşturması - Son Dakika
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