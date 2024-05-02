Mardin Kızıltepe'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Mardin Kızıltepe'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mardin Kızıltepe\'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 otomobil ve 1 transit araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme yapıyor.

02.05.2024 21:15
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5 otomobil ve 1 transit aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi mevkiinde seyir halindeki plakası belirlenemeyen otomobil, plakası belirlenemeyen 4 otomobil ve 1 transit araçla çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralı, Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin Kızıltepe'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Kızıltepe'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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