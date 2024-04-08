Mardin'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin'e ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, Uluslararası İpekyolu mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan plakası belirlenemeyen tır ile 06 DRB 857 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3 yaşındaki Şerzan Botan A. hayatını kaybederken, Mehmet Esir A., Helin A., Berivan A. ve Alan Berken A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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Muğla'nın Milas ilçesinde Yatağan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Z.K. ve A.Ö. idaresindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada yedi kişi yaralandı ve 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Trafik polisi ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir otomobil, yolda bulunan su birikintisine girip kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 aylık bir bebek hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 2 kişi yaralandı. Yenice Mahallesi'nde N.A, eşi ve çocuğu ile Atatürk Bulvarı'nda yürürken aralarında husumet bulunan M.S. ve eşi G.S. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. N.A. ve M.S'nin belirli mesafe birbirlerinden uzaklaştıktan sonra karşılıklı tabancayla ateş etmeleri sonucu N.A. ve G.S. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Pamukova Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, M.S'yi olayda kullandığı silahla yakaladı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, iki ailenin karşılaşması ve birbirlerine ateş açması yer alıyor.
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