Mardin'in Nusaybin ilçesinde göçmen barınma operasyonu: 11 Afganistan uyruklu yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzensiz göçmenlerin barındığı belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalandı.

Operasyonda geçerli kimlik belgesi bulunmayan ve ülkeye yasa dışı yollarla girdiği değerlendirilen 11 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlerin barındırılmasına ilişkin yürütülen çalışmalarda 3 şüpheliyi de tespit ederek gözaltına aldı. Yakalanan düzensiz göçmenler ile gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.