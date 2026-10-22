Mardin Kızıltepe'de kavga çıktı, lüks otomobil taş ve sopalarla hasar gördü - Son Dakika
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Mardin Kızıltepe'de kavga çıktı, lüks otomobil taş ve sopalarla hasar gördü

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Mardin Kızıltepe\'de kavga çıktı, lüks otomobil taş ve sopalarla hasar gördü
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki taraf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan birine ait lüks otomobil taş ve sopalarla hasar görürken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki taraf arasında çıkan kavgada lüks otomobil hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki taraf arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan birine ait otomobile taş ve sopalarla zarar verildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Kızıltepeİnceleme3. SayfaOlaylarMardinGüncelPolisKavgaSon Dakika

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