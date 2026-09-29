Mardin Nusaybin\'de binada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi tahliye edildi

Mardin Nusaybin'de binada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeşilkent Mahallesi'nde Yıldırım İlkokulu yakınlarındaki bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında mahsur kalan 2 kişi balkondan tahliye edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Yeşilkent Mahallesi'nde Yıldırım İlkokulu yakınlarındaki bir binada çıktı. İhbarla adrese gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binada mahsur kalan 2 kişi, ekiplerce balkondan tahliye edildi.
Yangın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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