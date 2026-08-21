Market Arabası Sıcak Bir Hikaye Getirdi

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde bir bakkalın önünden alınan market arabası, polis ekiplerinin özverili çalışması sonucunda bulundu, olayın ardından ise yürekleri ısıtan bir hikaye çıktı.

Sivas'ın Osmanpaşa caddesinde geçtiğimiz günlerde bir marketin önünden kimliği belirsiz bir şahıs tarafından market arabası alınmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kimliği bilinmeyen bir kişinin market önündeki arabadan yükleri indirip, kendi yüklerini koyarak uzaklaştığı görüldü. İşletme sahibinin şikayetçi olmamasına rağmen konuya duyarlılık gösteren polis ekipleri kısa sürede arabayı buldu. İncelemeler sonucunda zihinsel engelli olduğu ortaya çıkan şahsın, aldığı market arabasını ihtiyacını gördükten sonra başka bir konumda ki zincir markete bıraktığı belirlendi. Market sahibi Fatih Şeker, şikayetçi olmamasına rağmen duyarlılığından dolayı polis ekiplerine teşekkür ederek, "Önceki günlerde bir olay yaşamıştık. Hırsızlık zannetmişiz daha doğrusu, arabayı alan arkadaşın akli dengesi yerinde değilmiş. Biz şikayetçi olmadığımız halde emniyetten arkadaşlar geldi. 'biz olayla ilgileneceğiz, sizin için araştıracağız' dediler. Birkaç saat sonrasında tekrar haber geldi. Aracımızı iki sokak ötede bulunan bir zincir marketin önüne bırakılmış şekilde buldular. Aracı tekrar bize getirdiler. Şu an kullanıyoruz. Araç haber yapıldıktan ertesi gün bulundu. Biz arkadaşı kameralardan kamaralardan gördüğümüz kadarıyla, sonrasında hiç görmedik. Şu an da bir şikayetimiz yok böyle küçük şeyler olabiliyor" şeklinde konuştu.