Markete gitti, tuvalet kağıdı reyonunu ateşe verdi! O anlar kameralarda

Bursa'da markete giden 10 yaşındaki çocuk, gittiği marketteki tuvalet kağıdı reyonunu ateşe verirken; o anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da sıra dışı bir olay meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleştiği belirtilen olayda, 10 yaşında olduğu ifade edilen bir çocuk markete gitti.

TUVALET KAĞIDI REYONUNU ATEŞE VERDİ

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre, 10 yaşındaki çocuk, gittiği marketteki tuvalet kağıdı reyonunu ateşe verdi. O anlar iş yeri kameralarına anbean yansırken; marketteki hasara ilişkin bilgi verilmedi.