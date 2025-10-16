Markette çocuğunu tekmeleyen babaya gözaltı - Son Dakika
Markette çocuğunu tekmeleyen babaya gözaltı

16.10.2025 14:33
Eskişehir'de bir baba, birlikte markete gittiği 5 yaşındaki oğluna defalarca tekme attı ve dövdü. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada yer alırken, şiddet uygulayan baba C.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki bir markette gerçekleşti. Baba C.E.'nin oğluna yönelik şiddeti devam ettiği görüldü. Olay üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve baba hakkında gözaltı kararı verildi.

ESKİŞEHİR'de C.E., birlikte markete gittiği 5 yaşındaki erkek çocuğunu defalarca tekmeleyip dövdü. Market çalışanlarının araya girdiği olayın görüntüleri sosyal medyada yer alırken, baba C.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde C.E., 5 yaşındaki erkek çocuğunu da alarak Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir markete gitti. Kısa bir süre sonra alışveriş yapan C.E.'nin arkasından gelen erkek oğlu, babasının sırtına vurdu. Buna öfkelenen C.E., oğluna tekme attı. Yere düşen oğlunu tekmelemeye devam eden C.E.'ye market çalışanları engel oldu. Baba C.E., oğlunu da alarak alışverişini tamamlayıp marketten ayrıldı.

YERE DÜŞMESİNE RAĞMEN ŞİDDETE DEVAM ETTİ

Oğlunu teklemeyip dövdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde; C.E.'nin 5 yaşındaki çocuğuna defalarca tekme attığı, yere düşmesine rağmen şiddet uygulamaya devam ettiği görüldü. Görüntüler üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, baba C.E. hakkında da gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince yakalanan C.E., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

