Marmara Adası\'nda Mermer Ocağında Göçük: 1 Cenaze Bulundu

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Marmara Adası'nda mermer ocağında göçük: 1 kişinin cenazesine ulaşıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Marmara Adası ilçesi Saraylar Mahallesi'nde bulunan bir mermer ocağında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan 2 kişiden birinin cenazesine ulaşıldı.

Olay, akşam üzer saat 18.10 sıralarında Saraylar Mahallesi'nde Ediz Ö.'ye ait mermer ocağında yaşandı. Göçük altında kalan işçilere ulaşmak için başlatılan kurtarma çalışmalarına iş makineleri ağırlıklı olarak katıldı. Bölgede bulunan diğer mermer ocaklarından getirilen makinelerle enkaz altında kalan kişilere ulaşılmaya çalışılıyor. Ancak enkazda bulunan ağır mermer blokları, ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor.

Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Marmara Grup Amirliği ekipleri sevk edilirken, AFAD ve UMKE ekipleriyle adaya ulaşım için koordinasyon sağlandı.

Mermer blokların altında kalan işçilerin Mustafa Dak ve Ahmet Özmen olduğu belirlenirken, Özmen'in ise cenazesine ulaşıldı. Dak'ı arama çalışmaları ise sürüyor.