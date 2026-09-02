Marmara'da batan kuru yük gemisindeki 10 denizci için arama kurtarma sürüyor - Son Dakika
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Marmara'da batan kuru yük gemisindeki 10 denizci için arama kurtarma sürüyor

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Marmara Denizi'nde Türk bayraklı kuru yük gemisi M-V Tuğberk İmamoğlu ile M-T ALSU isimli tanker çatıştı; kuru yük gemisi battı ve 10 denizci kayboldu.

Marmara Denizi'nde Türk bayraklı kuru yük gemisi M-V Tuğberk İmamoğlu ile M-T ALSU isimli tankerin çarpışması sonucu kuru yük gemisi battı. Gemide bulunan 10 denizciye ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Gemi şirketi tarafından yapılan açıklamada, kazadan önce tankerle telsiz irtibatı kurularak uyarı yapıldığı öne sürüldü.

Olay, 2 Eylül 2026 tarihinde Marmara Denizi'nde meydana geldi. İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye seyir halinde olan İmamoğlu Denizcilik'e ait Türk bayraklı M-V Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi ile M-T ALSU isimli tanker çatıştı. Kazanın ardından kuru yük gemisinin kısa süre içerisinde battığı belirtildi.

Şirket: "Gemide teknik arıza bulunmuyordu"

Kazanın ardından Zeybe Denizcilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilk bilgiler ve seyir kayıtlarına göre M-V Tuğberk İmamoğlu'nun Marmara Denizi Trafik Ayırım Düzeni içerisinde kendisine tahsis edilen seyir hattında ilerlediği belirtildi. Açıklamada, geminin seyrini veya manevra kabiliyetini etkileyebilecek herhangi bir teknik arızasının bulunmadığı, gerekli yıllık klas sörveylerinin gerçekleştirildiği ve yasal sertifikalarının geçerli olduğu ifade edildi.

"Tanker telsizle uyarıldı"

Şirket açıklamasında, kazadan önce M-V Tuğberk İmamoğlu'nun kaptanı tarafından M-T ALSU ile telsiz irtibatı kurulduğu belirtilerek, karşı geminin kuru yük gemisinin seyir sahasına girdiği yönünde uyarı yapıldığı öne sürüldü. Açıklamada, şirketin ilk tespitlerine göre M-T ALSU'nun seyir hareketleri sonucunda çatışmanın meydana geldiği iddia edildi.

Çatışmanın ardından M-V Tuğberk İmamoğlu'nun kısa süre içerisinde battığı, geminin EPIRB cihazından gönderilen sinyal üzerine kamu birimlerinin olaydan haberdar olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı. M-T ALSU'nun kaptanının da kamu birimlerini arayarak olayı bildirdiği kaydedildi.

10 denizci için arama çalışmaları sürüyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı başta olmak üzere ilgili birimlerin katılımıyla gemide görev yapan 10 denizciyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Bu aşamada en büyük önceliğimiz ve temennimiz, gemimizde görev yapan 10 denizcimize bir an önce ulaşmaktır. Tüm düşüncelerimiz ve dualarımız denizcilerimiz ve kıymetli aileleriyle birliktedir" ifadelerine yer verildi.

Kazanın nedenine ilişkin resmi inceleme ve soruşturmaların yürütüleceği, şirketin de yetkili makamlara gerekli bilgi ve belgeleri sağlayacağı belirtildi.

Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan: "Geminin battığı yer teyit edildi.

Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan: "Geminin battığı yer teyit edildi. 10 mürettebat kayıp. Gemi kayıtlarına göre 2 gemi birbirini görmüş ve kaptanlar konuşmuş. Telsiz kayıtlarında konuşmalar var."

Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Denizcilik, 3. Sayfa, Marmara, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmara'da batan kuru yük gemisindeki 10 denizci için arama kurtarma sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara'da batan kuru yük gemisindeki 10 denizci için arama kurtarma sürüyor - Son Dakika
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